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15:19   17 Декабря 2020
Политика

Путин рассказал о позиции России по Карабаху

Путин рассказал о позиции России по Карабаху

Ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля, поскольку неоднократно возникали мелкие стычки и трения, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом российский лидер рассказал во время ежегодной пресс-конференции. По его словам, можно до утра вести дискуссии по этому вопросу.

"Эта напряженка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что произошло это в связи с вмешательством извне. Неоднократно возникали трения, перестрелки, мелкие стычки. В конечном итоге это вылилось в конфликт", — рассказал Путин.

Он отметил, что позиция Российской Федерации заключалась в том, что необходимо прийти к договоренностям без кровопролития. По словам главы государства, ситуация сложнее, чем простые нормативные постулаты, "корни в этническом конфликте, у каждой стороны своя правда".

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#путин #пресс-конференция #нагорный карабах

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