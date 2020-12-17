Путин считает недопустимым отвечать убийством на попрание прав верующих

Президента России Владимира Путина спросили на 16-й ежегодной пресс-конференции о границе между свободой слова и оскорблением чувств верующих.

Президента России Владимира Путина спросили на 16-й ежегодной пресс-конференции о границе между свободой слова и оскорблением чувств верующих.

Российский лидер отметил, что нужно помнить о возможном ответе, посягая на права верующих. По словам президента, ни один ответ от представителя любой религии не может быть агрессивным.