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15:14   17 Декабря 2020
Политика

Путин считает недопустимым отвечать убийством на попрание прав верующих

Путин считает недопустимым отвечать убийством на попрание прав верующих

Президента России Владимира Путина спросили на 16-й ежегодной пресс-конференции о границе между свободой слова и оскорблением чувств верующих.

Российский лидер отметил, что нужно помнить о возможном ответе, посягая на права верующих. По словам президента, ни один ответ от представителя любой религии не может быть агрессивным.

"В мировых религиях нет намека на агрессию. Ответ на попрание прав верующих не должен приводить к лишению человека жизни. Господь жизнь дал - и только Господь может ее забрать, никто не должен это забывать", — подчеркнул Путин.

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#путин #европа #терроризм #религия

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