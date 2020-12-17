После жалобы на пресс-конференции Путина в Ленобласти начнется проверка ПФР

Президент РФ Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции ответил на вопрос о плохом поведении чиновников. Глава Ленобласти Александр Дрозденко пообещал решить вопрос.

Президент РФ Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции ответил на вопрос о плохом поведении чиновников. Глава Ленобласти Александр Дрозденко пообещал решить вопрос.

Глава государства рассказал, что есть разные люди и "в семье не без урода". Губернатор Ленинградской области обещал направить обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда. Там будет проведена проверка поведения работников, отметил Дрозденко.

С вопросом к Путину обратился инвалид из деревни Терпилицы Волосовского района Антон Терехов. Он хотел узнать о повышении пенсии у одного из сотрудников фонда, но получил в ответ грубость. Россиянин рассказал об этом президенту, который зачитал обращение во время онлайн-конференции.