Путин рассказал о возможности вывода российских миротворцев из Приднестровья

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции назвал условие вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья.

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции назвал условие вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья.

Российский лидер пожелал успехов президенту Молдавии Майе Санду в ее работе и затронул вопрос вывода миротворцев из Приднестровской Молдавской Республики.

"Мы за то, чтобы вывести контингент из Приднестровья, когда будет налажена нормальная обстановка", — подчеркнул Путин.

Ранее он поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на конструктивное развитие отношений между Москвой и Кишиневом.