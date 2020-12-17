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15:08   17 Декабря 2020
Армия

Путин рассказал о возможности вывода российских миротворцев из Приднестровья

Путин рассказал о возможности вывода российских миротворцев из Приднестровья

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции назвал условие вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья.

Российский лидер пожелал успехов президенту Молдавии Майе Санду в ее работе и затронул вопрос вывода миротворцев из Приднестровской Молдавской Республики.

"Мы за то, чтобы вывести контингент из Приднестровья, когда будет налажена нормальная обстановка", — подчеркнул Путин.

Ранее он поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на конструктивное развитие отношений между Москвой и Кишиневом.

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#путин #миротворцы #приднестровье

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