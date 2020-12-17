Путин перечислил меры поддержки бизнеса в условиях коронакризиса

Президент РФ Владимир Путин напомнил о решениях правительства, направленных на помощь отраслям, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин напомнил о решениях правительства, направленных на помощь отраслям, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса

Отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, он отметил что сильнее всего кризис отразился на перевозках, розничной торговле непродовольственными товарами и сфере услуг. Соответствующим компаниям власти отсрочили все платежи, несколько раз выдавали гранты, предоставили кредиты под нулевую ставку, а также займы под 2% с перспективой списания при условии сохранения 90% работников.

Кроме того, перенесены на более поздний срок выплаты за аренду госимущества, сокращены отчисления в социальные фонды для малых и средних предприятий. Параллельно шла работа с представителями системообразующих отраслей — автопрома, авиастроения, судостроения, с/х и строительства. В общей сложности на поддержку граждан и промышленности было направлено 4,6 трлн рублей, уточнил Путин.

Благодаря льготному кредитованию, отсрочке налоговых платежей, пособиям и субсидиям потрясения от коронакризиса удалось преодолеть. Ряд льгот власти продлили и на следующий год.