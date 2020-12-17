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15:00   17 Декабря 2020
Политика

Путин призвал дать возможность жителям Белоруссии разобраться внутри страны

Путин призвал дать возможность жителям Белоруссии разобраться внутри страны

Белорусскому народу нужно дать возможность разобраться внутри страны, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Российский лидер прокомментировал политическую обстановку в Республике Беларусь. По мнению Путина, зарубежные силы поддерживают оппозицию. Глава государства уверен, что белорусскому народу нужно самостоятельно разобраться в ситуации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует внести поправки в Конституцию страны. Путин надеется, что это произойдет без вмешательства извне.

Граждане России летом 2020 года проголосовали за изменения в Конституции РФ. Поправки призваны улучшить жизнь россиян и закрепить верховенство документа над международным законодательством.

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#путин #белоруссия #народ

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