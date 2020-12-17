Путин призвал дать возможность жителям Белоруссии разобраться внутри страны

Белорусскому народу нужно дать возможность разобраться внутри страны, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Белорусскому народу нужно дать возможность разобраться внутри страны, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Российский лидер прокомментировал политическую обстановку в Республике Беларусь. По мнению Путина, зарубежные силы поддерживают оппозицию. Глава государства уверен, что белорусскому народу нужно самостоятельно разобраться в ситуации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует внести поправки в Конституцию страны. Путин надеется, что это произойдет без вмешательства извне.

Граждане России летом 2020 года проголосовали за изменения в Конституции РФ. Поправки призваны улучшить жизнь россиян и закрепить верховенство документа над международным законодательством.