Коротченко объяснил яростное сопротивление США строительству СП-2

Соединенные Штаты Америки ведут экономическую борьбу со странами Европы, и в рамках этой борьбы Вашингтон считает стратегически важной задачей помешать завершению российского проекта «Северный поток – 2».

Соединенные Штаты Америки ведут экономическую борьбу со странами Европы, и в рамках этой борьбы Вашингтон считает стратегически важной задачей помешать завершению российского проекта «Северный поток – 2».

Об этом в беседе с информационным агентством «НьюИнформ» заявил военный эксперт и политолог Игорь Коротченко.

Главный редактор издания «Национальная оборона» прокомментировал слова заместителя помощника американского госсекретаря по делам Европы и Азии Кристофера Робинсона о том, что Вашингтон добьется остановки строительства «Северного потока – 2» путем введения все новых санкций и ограничений. Робинсон также подчеркнул, что власти США якобы не хотели прибегать к подобным мерам, но санкции против российского проекта «работают» и поэтому Вашингтон продолжит использовать все имеющиеся у него инструменты и полномочия, чтобы не дать России достроить газопровод в Европу.

По словам Игоря Коротченко, заявления представителя американской администрации о том, что США хотят более стабильных отношений с РФ, но Вашингтон приложит все силы, чтобы остановить «Северный поток – 2», выглядят парадоксально. Власти США, по его словам, считают своей стратегической задаче помешать России достроить газопровод.

«США рассматривают данный проект, как угрозу для своих экономических интересов. Американцы хотят навязать Европе свой сжиженный природный газ, который дороже в несколько раз», — напомнил эксперт.

Таким образом, по его словам, Вашингтон пытается в первую очередь снизить конкурентоспособность экономики Германии. Произведенная в ФРГ продукция неизбежно подорожает, если страна будет пользоваться дорогим американским газом, а значит немецкие товары проиграют в конкурентной борьбе с американской продукцией. А использование Германией дешевого и эффективного российского газа снизит цену на немецкие товары и даст им преимущество на мировом рынке.

К тому же, по словам Коротченко, использование Европой российского топлива уменьшает риск военного конфликта НАТО с РФ.

«Зачастую, экономические реалии берут верх над целесообразностью политической. Поэтому США будут создавать препятствия, и здесь все будет зависеть от эффективности российско-германских партнеров данного проекта, а также политической воли руководства самой Германии», — считает эксперт.

Однако американцы не намерены отступать, и для достижения своей цели они уже прибегают к разным способам давления, запугиванию, угрозам санкций, разным политическим провокациям, напомнил политолог. И в будущем можно ожидать беспрецедентного давления США на Германию. Поэтому немецким властям нужно действовать совместно с Россией, чтобы не дать американцам помешать строительству «Северного потока – 2».

«Но мы исходим из здравого смысла, и считаем, что этот проект экономически выгоден для Европы, для энергетической безопасности», — добавил Коротченко.

Именно из-за того, что «Северный поток – 2» выгоден Германии и делает ее экономику более конкурентоспособной, Соединенные Штаты так яростно выступают против этого проекта, и стремятся любым путем одержать верх в данном вопросе, подчеркнул Коротченко в заключение беседы.