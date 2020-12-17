Евросоюз официально продлил санкции в отношении России на шесть месяцев

Экономические санкции против России официально продлены на полгода, сообщили в Совете Евросоюза.

Экономические санкции против России официально продлены на полгода, сообщили в Совете Евросоюза.

Новый срок действия санкций истекает 31 июля следующего года. Политическое решение снова продлить санкции против России Саммит глав государств объединения принял на прошлой неделе. Последний раз аналогичное решение было объявлено в июне текущего года на заседании комитета постпредов ЕС.

Европейские экономические санкции впервые были введены в июле 2014 года в связи событиями в Крыму, после чего решение неоднократно продлевалось. Перед введением экономических санкций Совет ЕС проводит оценку ограничительных мер.