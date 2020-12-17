Путин высказался о выбросах нефти в Норильске

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции оценил ответственность виновных за утечку нефтепродуктов в Норильске.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции оценил ответственность виновных за утечку нефтепродуктов в Норильске.

По словам российского лидера, компания, виновная в техногенной катастрофе, должна понести полную ответственность за это происшествие. Кроме того, президент отметил, что санкции должны соответствовать уровню ущерба, который был нанесен местности и людям.

Ранее стало известно, что компания "Норникель" оценила ущерб от утечки 20 тысяч тонн нефтепродуктов почти в 21,5 млрд рублей. Авария произошла на ТЭЦ-3 в Норильске весной текущего года.