Путин назвал события в Киргизии "чехардой"

Киргизии пока не хватает политической зрелости, как на Западе, поэтому в стране наблюдается "чехарда", заявил президент РФ Владимир Путин.

Киргизии пока не хватает политической зрелости, как на Западе, поэтому в стране наблюдается "чехарда", заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время большой пресс-конференции главе государства напомнили, что СНГ уже исполнилось 30 лет. У Путина уточнили, не переживает ли объединение "кризис среднего возраста".

"Например, в Киргизии постоянно "чехарда". Там пытаются наладить жизнь по лекалам западных стран. <...> События в Киргизии — это результат поиска своего пути", — сказал российский лидер.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы, после которых сторонники не прошедших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. Спикер парламента и премьер-министр страны впоследствии подали в отставку.

В этом году большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в онлайн-формате. Российский лидер отвечает на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево. Трансляцию ведут канал "Россия-1", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".