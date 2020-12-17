14:49 17 Декабря 2020Политика
Путин назвал поступок Сафронова "самым большим грехом"
Президент России Владимир Путин объяснил, за что судят экс-сотрудника изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова.
Президент России Владимир Путин объяснил, за что судят экс-сотрудника изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова.
Российский лидер считает, что с ситуацией Сафронова должны разобраться сначала следователи, а затем судьи. По словам президента, дело обвиняемого в госизмене журналиста "связано с длительным периодом его работы". При вынесении вердикта Сафронову, необходимо учитывать степень опасности, которую могли нанести российскому обществу систематически осуществляемые им действия.
"Его судят не за журналистскую деятельность. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью. Его судят за шпионаж", — отметил Путин, добавив, что предательство — "самый большой грех".