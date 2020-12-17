Путин назвал поступок Сафронова "самым большим грехом"

Президент России Владимир Путин объяснил, за что судят экс-сотрудника изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова.

Президент России Владимир Путин объяснил, за что судят экс-сотрудника изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова.

Российский лидер считает, что с ситуацией Сафронова должны разобраться сначала следователи, а затем судьи. По словам президента, дело обвиняемого в госизмене журналиста "связано с длительным периодом его работы". При вынесении вердикта Сафронову, необходимо учитывать степень опасности, которую могли нанести российскому обществу систематически осуществляемые им действия.