Президент РФ указал, что обвинения в адрес Фургала очень тяжелые

Обвинения в адрес экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала очень тяжелые, сообщил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Обвинения в адрес экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала очень тяжелые, сообщил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Бывший глава региона исправно трудился и никаких проблем ранее не возникало. Однако обвинения в его адрес тяжелые. Речь идет об убийствах людей. Следствие продолжает свою работу, напомнил глава РФ. Российский лидер отметил, что понимает людей, разочарованных сообщениями о задержании Фургала.

Экс-губернатор Хабаровского края был задержан и снят с должности в июле текущего года. Следственный комитет РФ заподозрил Фургала в организации убийств мешавших ему бизнесменов. Бывший глава региона находится под арестом СИЗО, где пробудет до марта 2021 года.