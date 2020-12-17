Путин назвал "Северный поток — 2" выигрышным проектом для Германии

Газопровод "Северный поток — 2" — это вне всяких сомнений выигрышный для европейской экономики проект. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин.

Газопровод "Северный поток — 2" — это вне всяких сомнений выигрышный для европейской экономики проект. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин.

В рамках большой пресс-конференции по итогам года российского лидера спросили, удастся ли завершить проект с учетом санкционного давления США. Путин подчеркнул, что газовая магистраль уже почти готова.

"Осталось чуть более 160 км. Думаю, мы работу закончим и надеемся, что новая администрация США отнесется с уважением к своим партнерам. Не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами", — сказал он, подразумевая под американскими партнерами в том числе ФРГ.

Президент с уверенностью заявил, что "Северный поток — 2" выгоден Европе, поскольку покупать сжиженный природный газ (СПГ) у Вашингтона Старому Свету значительно дороже.