14:42 17 Декабря 2020Общество
Путин назвал предательство самым страшным грехом
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Сафронова и назвал в рамках обсуждения самый страшный грех по его мнению.
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Сафронова и назвал в рамках обсуждения самый страшный грех по его мнению.
Российский лидер поделился своим мнением на ежегодной пресс-конференции. Во время обсуждения дела сотрудника Роскосмоса глава государства заговорил о грехах и назвал самый страшный из всех. Так, по словам Путина, худшим является предательство.
Правоохранители задержали Ивана Сафронова летом текущего года. По версии следствия, сотрудник Роскосмоса причастен к разглашению государственной тайны. Он мог сотрудничать с чешской разведкой и передавать ей сведения о безопасности РФ, считают в СКР.