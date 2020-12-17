Путин назвал предательство самым страшным грехом

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Сафронова и назвал в рамках обсуждения самый страшный грех по его мнению.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Сафронова и назвал в рамках обсуждения самый страшный грех по его мнению.

Российский лидер поделился своим мнением на ежегодной пресс-конференции. Во время обсуждения дела сотрудника Роскосмоса глава государства заговорил о грехах и назвал самый страшный из всех. Так, по словам Путина, худшим является предательство.

Правоохранители задержали Ивана Сафронова летом текущего года. По версии следствия, сотрудник Роскосмоса причастен к разглашению государственной тайны. Он мог сотрудничать с чешской разведкой и передавать ей сведения о безопасности РФ, считают в СКР.