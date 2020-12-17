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14:40   17 Декабря 2020
Общество

Путин назвал недостойным вмешательство в личную жизнь Дзюбы

Путин назвал недостойным вмешательство в личную жизнь Дзюбы

Президент России Владимир Путин прокомментировал распространение интимного видео с футболистом Артемом Дзюбой и выразил свое мнение по поводу вмешательства в жизнь спортсмена.

Российский лидер уверен, что слив ролика в Сеть не должен повлиять на личную жизнь Дзюбы. По словам президента, влезать в личное — недостойно нормального общества. Однако инцидент с футболистом является хорошим уроком, подчеркнул Путин и напомнил про общие правила.

"Имейте это ввиду", — резюмировал глава государства.

Владимир Путин выступает на шестнадцатой пресс-конференции по итогам года. Президент общается с россиянами и журналистами онлайн из-за пандемии коронавируса. Политик отвечает на вопросы сограждан из подмосковной резиденции Ново-Огарево.

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#путин #дзюба #интим

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