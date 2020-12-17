Президент России признался, будет ли участвовать в выборах в 2024 году

Президент России Владимир Путин признался, что еще не решил, примет ли участие в выборах в 2024 году.

Президент России Владимир Путин признался, что еще не решил, примет ли участие в выборах в 2024 году.

Об этом он заявил в ходе 16-й пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате. Российский лидер объяснил, что в первую очередь нужно убедиться в правильности текущих решений и действий.

"Я еще не принял решение, пойду ли на выборы 2024 года", — сказал он.

Путин также добавил, что формально у него есть "разрешение от народа". Окончательное решение будет принято позднее.

В этом году ежегодная пресс-конференция проходит в новом формате из-за пандемии коронавируса. Глава государства общается с журналистами из своей резиденции Ново-Огарево по видеосвязи. Согласно данным Кремля, на мероприятие были аккредитованы 774 представителя СМИ, что почти в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году.