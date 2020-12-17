Путин объяснил, когда введение новых выплат станет возможным

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, когда станет возможным введение новых мер материальной поддержки граждан.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, когда станет возможным введение новых мер материальной поддержки граждан.

В первую очередь необходимо наладить работу, которая состоялась, заявил российский лидер. Есть материальная поддержка для российских семей с детьми до полутора лет, от полутора до трех лет, а также от трех до семи лет. В зависимости от регионов есть и другие формы поддержки, отметил президент. Если с оформлением ряда пособий есть сложности, значит система нуждается в налаживании, добавил Путин.

Глава государства в своей резиденции в Ново-Огарево проводит большую пресс-конференцию. Дистанционный формат был выбран из-за коронавирусных ограничений, на мероприятие зарегистрировались 774 журналиста, по данным Кремля.