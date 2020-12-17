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14:33   17 Декабря 2020
Общество

Еще 264 жителя Украины умерли от коронавируса

Еще 264 жителя Украины умерли от коронавируса

Коронавирус за последние сутки выявили у 12 074 человек на Украине, умерли 264 пациента, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Выписали за предыдущий день 12 939 человек, отметил Степанов. Сейчас в стране зафиксирован 931 751 случай, из них умерли 15 996 человек, выздоровели 548 356 пациентов. Министр уточнил, что среди больных — 594 ребенка и 535 медика.

На Украине наблюдается рост заболеваемости, 15 декабря врачи сообщили о 8 416 новых случаях, в то время как 14 декабря было 6 451 человек с коронавирусом. Больше всего больных выявлено в Киеве и Одесской области.

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#украина #коронавирус #показатели

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