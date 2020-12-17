"Не виляет хвостом": Путин поделился мнением об Эрдогане

Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер положительно оценил главу Турции.

Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер положительно оценил главу Турции.

Владимир Путин заявил, что Эрдоган держит свое слово. Турецкий лидер идет до конца, если это выгодно для его страны, подчеркнул президент. Однако мнения политиков часто расходятся. Несмотря на это, Путин положительно оценил взаимоотношения с президентом Турции.

"Не виляет хвостом", — резюмировал глава государства.

Путин ранее выступал в дискуссионном клубе "Валдай", где рассказал про партнерство с Эрдоганом. По словам президента, с турецким коллегой надежно и приятно работать. Речь идет о покупке российских систем ПВО С-400 (зенитный ракетный комплекс), которые приобрел глава Турции.