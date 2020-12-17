Путин рассказал о дружеских взаимоотношениях с председателем КНР

Президент России Владимир Путин поделился своим мнением о взаимоотношениях с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Президент России Владимир Путин поделился своим мнением о взаимоотношениях с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Российский лидер сообщил, что поддерживает дружеские и доверительные отношения с китайским лидером. Путин рассказал о "флюидах на личном уровне" с Си Цзиньпинем. Китай и Россия имеют одинаковые интересы по многим вопросам, добавил Путин.

Президент сделал заявление во время 16-й большой пресс-конференции. Мероприятие включает в себя элементы прямой линии. Трансляцию пресс-конференции ведут каналы "Россия-1" и "Россия-24". За ходом мероприятия также можно следить на радиостанциях "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".