14:19 17 Декабря 2020Политика
"В семье не без урода": Путин ответил на вопрос о плохом поведении чиновников
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал некорректное поведение некоторых государственных служащих.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал некорректное поведение некоторых государственных служащих.
По словам российского лидера, действительно существуют чиновники, которые ведут себя неподобающим образом, однако есть и совсем другие люди.
"Это Путин вам обещал, я вам такого не обещал", — привел глава государства слова одного из чиновников Ленобласти.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у людей складывается негативное отношение к чиновникам из-за тех, кто плохо выполняет свои обязанности.