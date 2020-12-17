Президент России считает важным развитие внутреннего туризма

Важно дать россиянам отдыхать за границей, однако не менее важно развивать внутренний туризм, заявил президент России Владимир Путин.

Важно дать россиянам отдыхать за границей, однако не менее важно развивать внутренний туризм, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства рассказал во время ежегодной пресс-конференции. Помимо этого, президент Российской Федерации также призвал СМИ поддерживать направление внутреннего туризма.

"Мы стараемся это делать по разным направлениям, в том числе кешбэк", — подчеркнул лидер РФ.

Ранее Путин заявил, что границы будут открыты после того, как разрешат медицинские работники.