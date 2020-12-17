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14:18   17 Декабря 2020
Общество

Президент России считает важным развитие внутреннего туризма

Президент России считает важным развитие внутреннего туризма

Важно дать россиянам отдыхать за границей, однако не менее важно развивать внутренний туризм, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства рассказал во время ежегодной пресс-конференции. Помимо этого, президент Российской Федерации также призвал СМИ поддерживать направление внутреннего туризма.

"Мы стараемся это делать по разным направлениям, в том числе кешбэк", — подчеркнул лидер РФ.

Ранее Путин заявил, что границы будут открыты после того, как разрешат медицинские работники.

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#путин #туризм #пресс-конференция

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