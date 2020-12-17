Путин рассказал о высокой эффективности ВС России

Президент России Владимир Путин заметил, что считает ВС РФ крайне эффективной структурой.

Президент России Владимир Путин заметил, что считает ВС РФ крайне эффективной структурой.

Высокой боеспособности удалось достичь благодаря внедрению современных технологий и современных разработок. Фундаментальная наука, научные школы и инженеры России помогают создавать такие виды вооружения, которых нет более нигде в мире.

"Армия России — одна из наиболее эффективных в мире", — заявил Путин.

На 2020 год доля современного вооружения в Вооруженных силах России превысила 70%. Семь лет назад этот же показатель составлял всего 16%.

Российский лидер отвечает на вопросы жителей страны в формате видеоконференции. Он находится в своей резиденции в Ново-Огарево, что связано с эпидемиологической ситуацией.