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14:12   17 Декабря 2020
Армия

Путин рассказал о высокой эффективности ВС России

Путин рассказал о высокой эффективности ВС России

Президент России Владимир Путин заметил, что считает ВС РФ крайне эффективной структурой.

Высокой боеспособности удалось достичь благодаря внедрению современных технологий и современных разработок. Фундаментальная наука, научные школы и инженеры России помогают создавать такие виды вооружения, которых нет более нигде в мире.

"Армия России — одна из наиболее эффективных в мире", — заявил Путин.

На 2020 год доля современного вооружения в Вооруженных силах России превысила 70%. Семь лет назад этот же показатель составлял всего 16%.

Российский лидер отвечает на вопросы жителей страны в формате видеоконференции. Он находится в своей резиденции в Ново-Огарево, что связано с эпидемиологической ситуацией.

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#владимир путин #армия #эффективность

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