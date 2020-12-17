Путин: правительство работает и днем, и ночью

Президент РФ Владимир Путин рассказал о реализации национальных проектов. Он отметил, что пандемия внесла свои коррективы.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о реализации национальных проектов. Он отметил, что пандемия внесла свои коррективы.

Пандемия не изменила стратегические планы правительства по реализации национальных проектов. Об этом сообщил Владимир Путин во время пресс-конференции. Он отметил, что, конечно, коронавирус оказал свое влияние, в том числе в части финансирования проектов властям пришлось пересмотреть свои позиции.

"Некоторые программы пришлось сдвинуть, чтобы оперативно решать проблемы пандемии. Только на прямую поддержку мы направили 838 млрд рублей", — сказал Путин.

При этом, подчеркнул президент, все поставленные задачи будут выполнены и в установленные сроки. Для этого Правительство России работает достаточно эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты, отметил глава государства.

Ранее в обращении к нации Путин отмечал, что прочность российской экономики позволила обеспечить стабильность рубля в пандемию. Это было крайне важно для защиты доходов и сбережений граждан, подчеркнул тогда лидер РФ.