Путин положительно оценил изменения в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин высказался об изменениях в Конституции. Глава государства отметил своевременность поправок.

Президент России Владимир Путин высказался об изменениях в Конституции. Глава государства отметил своевременность поправок.

Владимир Путин выступает на ежегодной пресс-конференции по видеосвязи. По словам российского лидера, раньше невозможно было сделать многие вещи. Речь идет об изменениях в Конституции РФ.

"Все хорошо в свое время", — подчеркнул президент.

Такой комментарий глава государства дал на фоне поправок к Конституции РФ. Летом большинство россиян проголосовали за изменения в документе. Поправки призваны улучшить жизнь граждан РФ и закрепить верховенство Конституции над международным правом.