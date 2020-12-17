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14:08   17 Декабря 2020
Политика

Путин положительно оценил изменения в Конституции РФ

Путин положительно оценил изменения в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин высказался об изменениях в Конституции. Глава государства отметил своевременность поправок.

Владимир Путин выступает на ежегодной пресс-конференции по видеосвязи. По словам российского лидера, раньше невозможно было сделать многие вещи. Речь идет об изменениях в Конституции РФ.

"Все хорошо в свое время", — подчеркнул президент.

Такой комментарий глава государства дал на фоне поправок к Конституции РФ. Летом большинство россиян проголосовали за изменения в документе. Поправки призваны улучшить жизнь граждан РФ и закрепить верховенство Конституции над международным правом.

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#путин #конституция #изменения

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