Россия откроет границы после разрешения врачей

Сроки открытия границ России с другими странами зависят от разрешения врачей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Сроки открытия границ России с другими странами зависят от разрешения врачей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

По словам главы государства, ситуация на фоне пандемии по-прежнему остается сложной, поэтому необходимо защищать жизнь и здоровье россиян. Президент выразил надежду, что граждане будут пользоваться возможностями внутреннего туризма и приезжать на отдых, например, в Петербург.

"Границы для этого открывать не нужно. Но как только это станет возможно, мы сделаем", — подчеркнул Путин.

Закрытые границы дают хорошие перспективы для развития внутреннего туризма, считает российский лидер. Как отметил президент, раньше россияне ежегодно оставляли в других странах 35 миллиардов долларов.

Владимир Путин ранее заявлял, что у России получилось достойно ответить на вызовы пандемии коронавируса. Этого удалось достичь за счет консолидации усилий общества и системы здравоохранения.

Большая пресс-конференции Владимира Путина проходит в этом году в 16-й раз. Президент отвечает на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево.