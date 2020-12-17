Килинкаров рассказал об эффекте санкций РФ на экономику Украины

Украина поддерживает с Россией торговые отношения, несмотря на заявления местных политиков о том, что Киев воюет с Москвой.

Украина поддерживает с Россией торговые отношения, несмотря на заявления местных политиков о том, что Киев воюет с Москвой. Если РФ введет против страны зеркальные санкции, это серьезно ударит по украинской экономике. Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал украинский общественный и политический деятель, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Россия и сама большая, и доля ее в экономике Украины достаточно большая, несмотря на то что нам говорят, что уже шесть лет мы воюем, но при этом торговые отношения не прекращаются, и углеводороды, и газ, и нефть мы качаем, и транзит мы обеспечиваем, и мясо свинины завозим, и конфеты, и технику, запчасти и многое другое», — объяснил эксперт.

Если бы в России хотели разрушить украинскую экономику, это уже было бы сделано в 2015 и 2016 годах. Тот факт, что жесткие секторальные санкции в отношении Киева так и не были введены, указывает на то, что Москва все же старается избежать глубокого конфликта, уверен депутат.

На границе между Россией и Украиной в обе стороны растянулись километровые очереди из большегрузных автомобилей, напомнил народный депутат. При этом украинцам продолжают рассказывать о «войне с Россией». Также никто не говорит, что протяженность российско-украинской границы составляет более 2000 километров.

«А мы почему-то уперлись в Донецкую и Луганскую область и всему миру рассказываем, что мы воюем с Российской Федерацией. Например, в Крыму везде стоят российские войска — Украина не воюет. А вот на Донбассе она уперлась руками, ногами и зубами, и там вот она воюет именно с Российской Федерацией», — удивляется Килинкаров.

В остальном мире не могут этого не понимать, считает нардеп. Если кто-то делает вид, что верит Киеву, значит надо задаться вопросом – кто извлекает выгоду из этой ситуации. По мнению Килинкарова, такие страны получают преференции и занимают рынки, с которых вытеснили Россию.