Путин рассказал, что о нем тоже пишут "всякую фигню"

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем отношении к тому, что пишут о нем в СМИ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем отношении к тому, что пишут о нем в СМИ.

Во время ежегодной пресс-конференции Путина девушка пожаловалась, что ее коллегу притесняют и упрекают в продажности из-за критики Новорязанской ТЭЦ. Сам "притесняемый" объяснил, что готовил видеоролик о проблемах с ТЭЦ, однако после этого мужчину стали травить в Интернете.

"Обо мне тоже всякую фигню пишут, и что теперь делать?" — заявил российский лидер.

Об этом глава России рассказал во время ежегодной пресс-конференции.