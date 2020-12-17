13:52 17 Декабря 2020Политика
Путин рассказал, что о нем тоже пишут "всякую фигню"
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем отношении к тому, что пишут о нем в СМИ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем отношении к тому, что пишут о нем в СМИ.
Во время ежегодной пресс-конференции Путина девушка пожаловалась, что ее коллегу притесняют и упрекают в продажности из-за критики Новорязанской ТЭЦ. Сам "притесняемый" объяснил, что готовил видеоролик о проблемах с ТЭЦ, однако после этого мужчину стали травить в Интернете.
"Обо мне тоже всякую фигню пишут, и что теперь делать?" — заявил российский лидер.
Об этом глава России рассказал во время ежегодной пресс-конференции.