Путин ответил на претензии студентов об оплате дистанционного обучения

Владимир Путин ответил на претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение в вузах.

Владимир Путин ответил на претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение в вузах.

По словам президента, университеты не могут снижать плату за обучение — в противном случае, часть из них придется закрыть. Он допускает, что онлайн-формат мог негативно сказаться на качестве российского образования, но снизить стоимость учебы не представляется возможным.

В послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января текущего года, Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Кроме того, российский лидер отметил важность подготовки медицинских кадров и предложил сделать обучение по востребованным направлениям бесплатным.