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13:52   17 Декабря 2020
Общество

Путин ответил на претензии студентов об оплате дистанционного обучения

Путин ответил на претензии студентов об оплате дистанционного обучения

Владимир Путин ответил на претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение в вузах.

По словам президента, университеты не могут снижать плату за обучение — в противном случае, часть из них придется закрыть. Он допускает, что онлайн-формат мог негативно сказаться на качестве российского образования, но снизить стоимость учебы не представляется возможным.

В послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января текущего года, Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Кроме того, российский лидер отметил важность подготовки медицинских кадров и предложил сделать обучение по востребованным направлениям бесплатным.

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#путин #студенты #онлайн-обучение

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