Путин оценил необходимость оптимизации числа вузов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года в четверг ответил на ряд вопросов, связанных с высшими учебными заведениями в стране.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года в четверг ответил на ряд вопросов, связанных с высшими учебными заведениями в стране.

Глава государства отметил, что ему известно мнение специалистов, которые считают, что в РФ переизбыток вузов. По его словам, сокращать их количество действительно стоит, но важно подходить к вопросам закрытия или объединения образовательных учреждений "крайне аккуратно".

В рамках пресс-конференции Путин также ответил на претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение в вузах. Он признался, что понимает их возмущение и объяснил, почему изменить ситуацию сложно.

В этом году из-за пандемии традиционная большая пресс-конференция Путина проходит в необычном формате. Глава государства общается с представителями СМИ по видеоконференции. Возможность задать ему вопросы имеют не только журналисты, но и все россияне, поскольку мероприятие включает элементы прямой линии.