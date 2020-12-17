Путин назвал "расследование" о своей семье невозможным для чтения

Глава РФ Владимир Путин заявил, что за созданием фейковых расследований о его семье стоит Госдеп США.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что за созданием фейковых расследований о его семье стоит Госдеп США.

Российский лидер прокомментировал появившиеся в Сети вбросы о своей семье на ежегодной пресс-конференции. Так, по словам президента, за публикацией таких "расследований" стоит Госдеп США. Последний материал невозможно читать из-за наваленного в кучу материала, отметил Путин.

Также глава государства обратился к заказчикам такого рода вбросов. Он попросил их не руководствоваться при написании подобных материалов чувством личной мести, либо собственной исключительности, а делать упор на факты.