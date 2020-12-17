Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:46   17 Декабря 2020
Армия

Путин рассказал о намерении усилить поддержку Донбасса

Путин рассказал о намерении усилить поддержку Донбасса

Президент России Владимир Путин сообщил о планах страны нарастить поддержку Донбасса.

Ситуация в регионе будет урегулирована, заявил российский лидер. Но дата окончания конфликта пока неизвестна, подчеркнул он.

Путин также прокомментировал ситуацию с Минскими соглашениями. Документ имеет силу международного закона, сообщил президент. Невозможно пересмотреть его в одностороннем порядке, добавил он.

Ранее Владимир Путин высказывался по поводу обстановки в Донбассе. Эскалация конфликта может привести к тяжелым последствиям для государственности Украины, отмечал российский лидер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #донбасс #поддержка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров