Путин рассказал о намерении усилить поддержку Донбасса

Президент России Владимир Путин сообщил о планах страны нарастить поддержку Донбасса.

Президент России Владимир Путин сообщил о планах страны нарастить поддержку Донбасса.

Ситуация в регионе будет урегулирована, заявил российский лидер. Но дата окончания конфликта пока неизвестна, подчеркнул он.

Путин также прокомментировал ситуацию с Минскими соглашениями. Документ имеет силу международного закона, сообщил президент. Невозможно пересмотреть его в одностороннем порядке, добавил он.

Ранее Владимир Путин высказывался по поводу обстановки в Донбассе. Эскалация конфликта может привести к тяжелым последствиям для государственности Украины, отмечал российский лидер.