Путин связал "расследование" Навального с работой американских спецслужб

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование блогера Алексея Навального о его "отравлении".

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование блогера Алексея Навального о его "отравлении".

Глава государства назвал видеоролик "легализацией данных, собранных американскими спецслужбами". По мнению Путина, это значит, что Алексей Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб.

"А травить его, кому он нужен? Если уж травили бы, довели бы до конца", — подытожил Путин.

Ранее Владимир Путин назвал Госдеп США автором вбросов о нем и его семье. По его мнению, так американские власти пытаются влиять на общественное мнение в России.