Путин усомнился, что кому-то в России нужно было травить Навального

Вопрос об отравлении Алексея Навального прозвучал на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Вопрос об отравлении Алексея Навального прозвучал на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"Отравление" Навального стало главной темой некоторых западных СМИ. Президент РФ Владимир Путин, выразив сомнение в том, что в России кому-то вообще нужно было травить Навального, отметил:

"Если бы хотели — довели бы до конца".

В настоящее время блогер Алексей Навальный находится в ФРГ после лечения в берлинском госпитале "Шарите", куда он был отправлен из Омска.