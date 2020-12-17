Путин раскрыл авторов уток про хакеров из России

Авторами уток про российских хакеров являются Госдеп США и американские спецслужбы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Авторами уток про российских хакеров являются Госдеп США и американские спецслужбы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Целью авторов подобных слухов является ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Американские власти ранее сообщили, что хакеры, работающие на Россию, получили информацию из баз данных Министерства внутренней безопасности (DHS) и Министерства финансов и торговли США.

В четверг, 17 декабря глава государства проводит большую пресс-конференцию. Мероприятие включает в себя элементы прямой линии с президентом — желающие задать вопрос могли сделать это при помощи мобильного приложения. Конференция проходит с учетом ограничительных мер по коронавирусу. По данным Кремля, на мероприятие аккредитовались 774 журналиста.