Всемирный банк определил способы ускорения экономического роста РФ

Всемирный банк представил отчет о положении экономики Российской Федерации, в котором изложил несколько предложений по улучшению показателей.

Всемирный банк представил отчет о положении экономики Российской Федерации, в котором изложил несколько предложений по улучшению показателей.

Москве стоит изменить политику импортозамещения, уверены специалисты ВБ. Необходимо создать национальный институт по привлечению инвестиций, чтобы Россия смогла добиться экономического роста. К тому же, в поддержке нуждается сфера услуг.

"Целесообразно снизить импортные пошлины <...> и уделить внимание защите прав инвесторов", — уверены в организации.

Всемирный банк советует отказаться от уже устаревших установок в техническом регулировании. Россия обладает неосвоенным потенциалом, связанным с неполной вовлеченностью в международную торговлю, а также в сеть прямых иностранных инвестиций, подытожили эксперты.