Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские хакеры не вмешивались в дела США во время выборов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские хакеры не вмешивались в дела США во время выборов.

Музыкант Сергей Шнуров задал главе государства вопрос, почему русским хакерам не удалось в этот раз помочь избираться президенту США Дональду Трампу. Лидер России ответил, что заявление является провокацией.

Хакеры из России не помогали Трампу на выборах и не вмешивались в дела этой великой державы, подчеркнул Путин. Такие домыслы — это повод, чтобы испортить отношения между государствами.