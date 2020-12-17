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13:31   17 Декабря 2020
Общество

Путин назвал провокацией фейки о "вмешательстве" хакеров из РФ в выборы США

Путин назвал провокацией фейки о "вмешательстве" хакеров из РФ в выборы США

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские хакеры не вмешивались в дела США во время выборов.

Музыкант Сергей Шнуров задал главе государства вопрос, почему русским хакерам не удалось в этот раз помочь избираться президенту США Дональду Трампу. Лидер России ответил, что заявление является провокацией.

Хакеры из России не помогали Трампу на выборах и не вмешивались в дела этой великой державы, подчеркнул Путин. Такие домыслы — это повод, чтобы испортить отношения между государствами.

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#сша #путин #выборы #трамп #хакеры

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