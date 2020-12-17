Заявления властей Австралии в адрес КНР могут грозить дефицитом угля в стране

Направление властей Австралии за фарватером внешней политики США грозит стране дефицитом китайского угля, сообщает китайское издание The Global Times.

Направление властей Австралии за фарватером внешней политики США грозит стране дефицитом китайского угля, сообщает китайское издание The Global Times.

Пекин ранее снял ограничения на импорт угля для всех стран, за исключением Австралии. Издание связывает данное решение с резким заявлением премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в адрес КНР. Политик допустил, что пандемия коронавирусной инфекции была специально создана Пекином.

Эксперты The Global Times не исключают, что тесные экономические связи, которые сложились на протяжении 50 лет между Китаем и Австралией, могут быть сведены на нет, если Канберра продолжит продвигать подобную риторику, стараясь угодить Вашингтону.