В Роскачестве рассказали о недостатках новых моделей iPhone

Экспертов огорчило отсутствие зарядки в комплектации новой линейки смартфонов от Apple.

Эксперты Роскачества проанализировали флагманские модели нового iPhone. Отсутствие зарядки в комплектации девайсов не позволило американским смартфонам занять лидирующие позиции в рейтинге. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Роскачество проанализировало смартфоны iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini и 12 Pro Max. Эксперты включили обе версии Pro в топ-10 лучших телефонов.

«Они показали превосходные результаты по качеству съемки и производительности», — говорится в сообщении организации.

В Роскачестве выделили усовершенствованный OLED-дисплей гаджетов, уточнив, что теперь повышенной контрастностью могут похвастаться все гаджеты американской Apple, а не только более дорогие модели.

Однако у смартфонов оказалось несколько недостатков. Одним из главных является комплектация, которая лишилась наушников и зарядного устройства. В ходе тестирования экспертам пришлось использовать для смартфонов Apple 5-ваттный адаптер. Гаджеты, как уточняется, заряжались с ним гораздо дольше, чем с 20-ваттным адаптером, который теперь нужно приобретать отдельно у официальных дилеров Apple.

«Согласно результатам опроса Роскачества, 86% респондентов недовольны, что в новой комплектации нет наушников и зарядки. Это объяснимо – на покупку этих гаджетов не хочется тратить ни время, ни дополнительные деньги», — отметили специалисты.

В ведомстве уточнили, что новые модели iPhone 12, кроме iPhone 12 Pro Max, имеют среднее время автономной работы. Последняя же версия продемонстрировала, по решению Роскачества, впечатляющее время — 41 час. Это позволило смартфону занять место в лидирующей пятерке рейтинга.

Эксперты также помогли россиянам разобраться в линейке новых iPhone и посоветовали, какой лучше купить. Так, разница в цене между iPhone 12 и iPhone 12 Mini составляет примерно 9000 рублей. Однако у смартфонов одинаковая начинка и во многих тестах они показали равные результаты.

У iPhone 12 чуть более высокое качество дисплея, но в целом у iPhone 12 Mini позиция в рейтинге выше. iPhone 12 Mini оказался прочнее, чем iPhone 12, пояснили в Роскачестве. Во время барабанного теста, когда телефон роняют 100 раз с высоты 80 сантиметров, Mini получил лишь царапины на корпусе, а у iPhone 12 треснуло стекло камеры.

Разница в цене между iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — примерно 7000 рублей. Основное различие между iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro заключается в чуть более высоком качестве фото и увеличенном оптическом зуме у модели Pro Max.

«iPhone 12 Pro Max — премиальная модель — имеет самую высокую производительность, лучшие качество съемки и качество дисплея среди всех 12-х моделей. Это еще и самая прочная модель: после 100 падений на корпусе смартфона не было никаких повреждений», — пояснили специалисты.

Россиянам, которые хотят iPhone с большим дисплеем, но за меньшую стоимость, в Роскачестве посоветовали присмотреться к iPhone 11 Pro Max (64GB), который на фоне выхода 12-й линейки подешевел. Он теперь продается по одной цене с iPhone 12 Mini.

Специалисты та же посоветовали три смартфона, которые можно купить вместо iPhone 12. Это Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Realme 7 Pro и Xiaomi Poco X3 NFC. В Роскачестве отметили доступную цену всех трех смартфонов.