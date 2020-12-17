Путин назвал Байдена опытным человеком

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог с Америкой и назвал демократа Джо Байдена опытным человеком во внешней и внутренней политике.

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог с Америкой и назвал демократа Джо Байдена опытным человеком во внешней и внутренней политике.

Глава государства подчеркнул, что российско-американские отношения стали заложниками политики США. Владимир Путин оценил опыт Джо Байдена и выразил надежду, что тот поймет происходящее. Политик надеется на участие демократа в решении проблем двусторонних отношений.

Российский лидер ранее поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Путин пожелал будущему коллеге успехов и выразил уверенность в совместном решении мировых проблем.