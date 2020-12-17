Путин объяснил Шнурову, как можно описывать жизнь без мата

Российский музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров поинтересовался у президента Владимира Путина о том, как можно избежать в речи использования нецензурной лексики.

Российский музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров поинтересовался у президента Владимира Путина о том, как можно избежать в речи использования нецензурной лексики.

С таким вопросом артист обратился к главе РФ во время его большой пресс-конференции, которая проходит в четверг. Путин, в свою очередь, посоветовал исполнителю обратиться к классическим советским фильмам и напомнил о богатстве русского языка.

"Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении нужно было говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику. Русский язык достаточно богатый, чтобы ясно выражать свои мысли", — отметил президент.

Путин также поблагодарил Шнурова за то, что в своем сегодняшнем выступлении тот обошелся без нецензурной лексики.

В настоящее время президент продолжает отвечать на вопросы в ходе пресс-конференции по итогам года с элементами прямой линии. Она началась в полдень по московскому времени. Сколько продлится мероприятие — неизвестно. В 2008 году подобная конференция Путина шла почти пять часов.