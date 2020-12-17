Рязанская прокуратура начала проверку после сообщений о нехватке лекарств

Прокуратура Рязанской области начала проверку после сообщения о невыдаче препаратов для лечения от COVID-19, прозвучавшего во время пресс-конференции Путина.

Прокуратура Рязанской области начала проверку после сообщения о невыдаче препаратов для лечения от COVID-19, прозвучавшего во время пресс-конференции Путина.

Президенту поступают обращения от граждан. Он лично зачитал жалобу из Рязанской области, в которой говорится, что бесплатные лекарства так и не доходят до пациентов с COVID-19, и они вынуждены лечиться за свои деньги. Путин подчеркнул, что из федерального бюджета в Рязанскую область было перечислено достаточно средств, поэтому сложившаяся ситуация с лекарствами очень странная.

"Обязательно будем разбираться", — заявил президент.

Кроме того, россияне пожаловались на нехватку лекарств в аптеках. Российский лидер объяснил, что в стране производится достаточное количество медикаментов. То, что в некоторых регионах трудно найти некоторые препараты, связано с логистическими проблемами.