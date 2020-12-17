Путин обратил внимание правительства на зарплаты учителей

Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на ситуацию с заработными платами учителей и педагогов.

Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на ситуацию с заработными платами учителей и педагогов.

Было принято решение, что минимальная оплата труда не может быть ниже прожиточного минимума, отметил Путин на большой пресс-конференции.

"Это невозможно было сделать из-за бюджетных ограничений, но мы сделаем", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста об одинаковой зарплате учителей и уборщиц.

Ранее глава государства в рамках послания Федеральному собранию поручил ввести учителям ежемесячную доплату за классное руководство в размере не менее пяти тысяч рублей.