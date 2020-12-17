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13:16   17 Декабря 2020
Общество

Путин заявил, что власти занимаются продвижением мусорной реформы

Путин заявил, что власти занимаются продвижением мусорной реформы

Решение проблемы с мусорной реформой постепенно продвигается. Однако необходимо создать соответствующую отрасль производства, заявил президент РФ Владимир Путин.

Правительство и регионы России занимаются этим вопросом. На эти цели выделяются немалые средства, и эти ресурсы не уходят ни на какие другие цели, заявил Путин. Он назвал неожиданным тот факт, что в Магнитогорске продолжаются выбросы в атмосферу, так как было вложено множество ресурсов на то, чтобы снизить вред от производства. Президент также считает, что утилизация упаковочного мусора должна находиться на ответственности производителей, а не россиян. Российский лидер проводит ежегодную пресс-конференцию.

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#россия #путин #мусорная реформа

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