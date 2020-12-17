Путин заявил, что власти занимаются продвижением мусорной реформы

Решение проблемы с мусорной реформой постепенно продвигается. Однако необходимо создать соответствующую отрасль производства, заявил президент РФ Владимир Путин.

Решение проблемы с мусорной реформой постепенно продвигается. Однако необходимо создать соответствующую отрасль производства, заявил президент РФ Владимир Путин.

Правительство и регионы России занимаются этим вопросом. На эти цели выделяются немалые средства, и эти ресурсы не уходят ни на какие другие цели, заявил Путин. Он назвал неожиданным тот факт, что в Магнитогорске продолжаются выбросы в атмосферу, так как было вложено множество ресурсов на то, чтобы снизить вред от производства. Президент также считает, что утилизация упаковочного мусора должна находиться на ответственности производителей, а не россиян. Российский лидер проводит ежегодную пресс-конференцию.