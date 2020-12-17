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13:12   17 Декабря 2020
Политика

Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Известно, что французский лидер получил положительный тест на коронавирус. Макрон решил сдать анализ после того, как почувствовал легкие симптомы заболевания. Теперь ему предстоит работать в удаленном режиме в течение недели.

С начала пандемии во Франции выявлено более 2,4 миллиона случаев коронавируса, скончались свыше 59,4 тысячи пациентов.

В ноябре коронавирусом переболел президент Украины Владимир Зеленский, ему также пришлось уходить на самоизоляцию и работать из клиники, где он находился. Сейчас украинский лидер вернулся к работе.

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#франция #макрон #коронавирус

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