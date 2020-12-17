Полиция США арестовала владелицу оравы кошек, собак, белок, слепой совы и мертвого сурка

Соседи женщины пожаловались в полицию на запах, исходящий из ее дома, а также сообщили, что по окрестностям сновали толпы крыс.

В американском городе Хамнеде, расположенном в штате Коннектикут, полиция арестовала 59-летнию гражданку Донну Сирокко, которую обвинили в жестоком обращении с животными после жалобы соседей на неприятный запах из ее дома.

Обстановка в особняке Сирокко шокировала полицейских. Они обнаружили целый зверинец: 26 кошек, шесть собак, двух белок, слепую сову. Источниками запаха оказались трупы двух кошек и сурка, сообщил в электронном письме американскому изданию NH Register капитан полиции Рональд Смит.

«Одна из собак еще цеплялась за жизнь, — написал капитан. — Разлагающие животные были обнаружены внутри дома».

По словам Смита, истязательница должна предстать перед Верховным судом в городе Меридене 5 февраля. Найденных животных власти распределили по трем ветеринарным клиникам, сейчас бывшие питомцы гражданки Сирокко проходят курс реабилитации.

«Животные доставлены в ветеринарную больницу Маунт-Кармел, ветеринарную больницу Норт-Хейвена и ветеринарную больницу Риджхилла для лечения, включая вакцинирование. Что касается умерших животных — будет проведено вскрытие», — сказал Смит.

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