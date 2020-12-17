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17:12   17 Декабря 2020
Весь мир

Полиция США арестовала владелицу оравы кошек, собак, белок, слепой совы и мертвого сурка

Полиция США арестовала владелицу оравы кошек, собак, белок, слепой совы и мертвого сурка

В американском городе Хамнеде, расположенном в штате Коннектикут, полиция арестовала 59-летнию гражданку Донну Сирокко, которую обвинили в жестоком обращении с животными после жалобы соседей на неприятный запах из ее дома.

Обстановка в особняке Сирокко шокировала полицейских. Они обнаружили целый зверинец: 26 кошек, шесть собак, двух белок, слепую сову. Источниками запаха оказались трупы двух кошек и сурка, сообщил в электронном письме американскому изданию NH Register капитан полиции Рональд Смит.

«Одна из собак еще цеплялась за жизнь, написал капитан. Разлагающие животные были обнаружены внутри дома».

По словам Смита, истязательница должна предстать перед Верховным судом в городе Меридене 5 февраля. Найденных животных власти распределили по трем ветеринарным клиникам, сейчас бывшие питомцы гражданки Сирокко проходят курс реабилитации.

Полиция США арестовала женщину с оравой кошек, собак, белок, слепой совой и трупом сурка

«Животные доставлены в ветеринарную больницу Маунт-Кармел, ветеринарную больницу Норт-Хейвена и ветеринарную больницу Риджхилла для лечения, включая вакцинирование. Что касается умерших животных будет проведено вскрытие», сказал Смит. 

Ранее во Франции разгорелась битва за пруд с громкими лягушками.

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