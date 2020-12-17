Путин напомнил гражданам РФ о мерах поддержки в период пандемии

Российские власти внедрили меры поддержки для различных категорий граждан во время пандемии, напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Российские власти внедрили меры поддержки для различных категорий граждан во время пандемии, напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Российский лидер рассказал, что власти существенно повысили пособия по безработице. Обширные меры поддержки коснулись семей с детьми. Например, если доход на каждого члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов, родители могут получать выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка от 0 до 1,5 лет.

То же самое касается семей с детьми от 1,5 до трех лет — для них деньги выдаются из средств материнского капитала. Малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет могут рассчитывать на половину прожиточного минимума. Если же не все семьи после этого будут дотягивать до одного прожиточного минимума на человека, то им будут платить не по половине, а по целому прожиточному минимуму.

"Самое главное заключается в том, чтобы развивать экономику, реализовывать национальные проекты, выводить экономику на новый уровень, развивать искусственный интеллект и цифровизацию", — отметил Владимир Путин.

Россия запустила уникальную систему поддержки граждан в период пандемии коронавируса. Например, бизнесу дали отсрочку от уплаты налогов. Дополнительную финансовую помощь выделили и врачам. Путин не один раз заявлял, что ранее государство никогда не делало ничего подобного.

В этом году большая пресс-конференция президента проходит в онлайн-формате. Владимир Путин общается с журналистами по видеосвязи из Ново-Огарево.