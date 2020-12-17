Путин заявил, что РФ сможет эффективно противостоять вмешательству в выборы

Президент России Владимир Путин не исключил вмешательство в парламентские выборы в 2021 году. Он заявил о подготовке к этому.

Президент России Владимир Путин не исключил вмешательство в парламентские выборы в 2021 году. Он заявил о подготовке к этому.

Путин заявил, что Россия сможет противостоять вмешательству, если большинство граждан будут понимать происходящее. Глава государства отметил, что россияне должны сами определять свою судьбу.

"Мы открыты для международных наблюдателей. Наверное, нигде такой открытости нет", — отметил Путин.

В ноябре 2019 года Госдума РФ обнаружила попытки иностранного вмешательства во внутреннюю политику 17 субъектов России. Члены комиссии насчитали более 50 юридических и физических лиц из числа иностранных либо российских, работающих за границей, которые влияли на внутреннюю политику.