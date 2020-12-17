13:04 17 Декабря 2020Экономика
Путин назвал причины подорожания продуктов питания
Президент России Владимир Путин высказался о росте цен на продукты питания в ходе большой пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин высказался о росте цен на продукты питания в ходе большой пресс-конференции.
По словам российского лидера, причиной подорожания продуктов стал просевший рубль. Он также отметил, что власти будут внимательно отслеживать эту ситуацию по всей стране.
Ранее стало известно, что главу государства возмутили цены в российских магазинах. Правительство РФ уже разработало соответствующие поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.