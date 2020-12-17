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13:04   17 Декабря 2020
Экономика

Путин назвал причины подорожания продуктов питания

Путин назвал причины подорожания продуктов питания

Президент России Владимир Путин высказался о росте цен на продукты питания в ходе большой пресс-конференции.

По словам российского лидера, причиной подорожания продуктов стал просевший рубль. Он также отметил, что власти будут внимательно отслеживать эту ситуацию по всей стране.

Ранее стало известно, что главу государства возмутили цены в российских магазинах. Правительство РФ уже разработало соответствующие поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

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#путин #продукты #цены

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