Путин назвал причины подорожания продуктов питания

Президент России Владимир Путин высказался о росте цен на продукты питания в ходе большой пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин высказался о росте цен на продукты питания в ходе большой пресс-конференции.

По словам российского лидера, причиной подорожания продуктов стал просевший рубль. Он также отметил, что власти будут внимательно отслеживать эту ситуацию по всей стране.

Ранее стало известно, что главу государства возмутили цены в российских магазинах. Правительство РФ уже разработало соответствующие поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.