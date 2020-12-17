Путин разберется, почему в регионах люди лечатся от COVID-19 за свой счет

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с направленными на борьбу с COVID-19 средствами, которые не дошли до людей.

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с направленными на борьбу с COVID-19 средствами, которые не дошли до людей.

Правительство РФ выделило десять миллиардов рублей на нужды, чтобы была возможность оперативно реагировать на возникающие вопросы. Деньги должны были пойти на лекарства и средства индивидуальной защиты. Однако в некоторых регионах пациенты проходят лечение за свой счет.

"В некоторых регионах <...> и лекарств не хватает, и в стационарах даже, и тем более в аптечной сети", — заметил глава государства.

Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации, когда медики некоторых городов не получают надбавки за работу в красной зоне.